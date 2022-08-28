Надя Дорофєєва зворушливо заспівала хіт Кузьми Скрябіна: "Він був би в захваті"

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва виступила у київському метро на концерті до Дня Незалежності.

Надя Дорофєєва продовжує поповнювати свій репертуар українськомовними композиціями. Нещодавно співачка представила нову пісню українською мовою, яку для неї написала Jerry Heil.

Ще одну зворушливу композицію Дорофєєва заспівала на концерті до Дня Незалежності, що відбувся у київському метро. На сцені співачка виконала хіт Кузьми "Спи собі сама".

Ніжне виконання улюбленого хіта дуже зворушило слухачів. Разом із Дорофєєвою знайомі рядки співали усі присутні на концерті. Відео з виступу виконавиця оприлюднила у своєму Instagram.

У коментарях під дописом шанувальники поділилися своїми враженнями від ніжного виконання Наді.

Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би у захваті!

Це так чуттєво! Фантастичне виконання!

Пісні Кузьми назавжди в серці! Дякую тобі!

Нагадаємо, що на концерті до Дня Незалежності Надя Дорофєєва також заспівала у дуеті з Позитивом та виконала гімн України.

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