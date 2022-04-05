Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили у Барселоні – фото

Співачка та ресторатор підігрівають чутки про свій роман.

Після новини про розлучення зіркової пари Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса фанати почали цікавитися, що ж стало причиною розриву, здавалося б, ідеальної пари.

Подейкували юзери, що Надя зійшлася із ексколегою за гуртом "Время и Стекло" Позитивом, який минулого року також став холостяком. Втім, згодом у Мережі почали ширитися чутки, що Додо має романтичні стосунки із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним.

Міша Кацурін / instagram.com/misha_katsurin

Він також нещодавно розлучився з дружиною-бізнесвумен.

Міша і Даша Кацуріни / instagram.com/misha_katsurin

Тепер "закоханих" нібито заскочили разом у Барселоні. Відповідне фото оприлюднила в Instagram Марія Шевченко. У кадрі дуже схожі на артистку та підприємця люди обіймаються посеред вулиці.

instagram.com/mashmarket

Цей кадр вже облетів Мережу. Втім, ні Надя, ні Міша поки що не прокоментували це. Тим часом, юзери чекають пояснень і пишуть про це в коментарях.

instagram.com/mashmarket

Цікаво, що Дантес з Дорофєєвою та Кацуріни дружили сім'ями і разом подорожували.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, 18-го березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Наступного дня про розрив повідомили Міша і Даша Кацуріни. Екси виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та 7-місячного сина.

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