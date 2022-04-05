Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили у Барселоні – фото

Співачка та ресторатор підігрівають чутки про свій роман.
Після новини про розлучення зіркової пари Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса фанати почали цікавитися, що ж стало причиною розриву, здавалося б, ідеальної пари.
Подейкували юзери, що Надя зійшлася із ексколегою за гуртом "Время и Стекло" Позитивом, який минулого року також став холостяком. Втім, згодом у Мережі почали ширитися чутки, що Додо має романтичні стосунки із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним.
Він також нещодавно розлучився з дружиною-бізнесвумен.
Тепер "закоханих" нібито заскочили разом у Барселоні. Відповідне фото оприлюднила в Instagram Марія Шевченко. У кадрі дуже схожі на артистку та підприємця люди обіймаються посеред вулиці.
Цей кадр вже облетів Мережу. Втім, ні Надя, ні Міша поки що не прокоментували це. Тим часом, юзери чекають пояснень і пишуть про це в коментарях.
Цікаво, що Дантес з Дорофєєвою та Кацуріни дружили сім'ями і разом подорожували.
Нагадаємо, 18-го березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Наступного дня про розрив повідомили Міша і Даша Кацуріни. Екси виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та 7-місячного сина.
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