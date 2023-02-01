Надзвичайні локації, натхненні українськими краєвидами: вийшов основний трейлер "Мавки. Лісової пісні"

Вийшов основний трейлер українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", медіапартнером якого став канал "1+1".

У ньому глядачі побачать ексклюзивні кадри, які більше розкривають сюжет, та вперше почують саундтрек "Мова Вітру", який у дуеті записали Христина Соловій та Артем Пивоваров.

У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс. Цей її щорічний ритуал перегукується з прем'єрою стрічки, яка відбудеться на початку березня.

Кадри з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Кадри з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – Світу Лісу і Світу Людей.

У трейлері показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. Та пейзажі мультфільму не є їхньою точною копією. Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.

"Всесвіт Мавки багатий на потаємні смисли, і кожен його елемент детально продуманий. Радимо глядачам бути пильними під час перегляду трейлера, а згодом – і мультфільму, аби не пропустити жодної важливої деталі. Наприклад, Магічний Мавчин Ліс. Художники та аніматори приділили увагу кожному листочку, об'єкти дуже добре пропрацьовані технічно, також в них закладені певні сенси. Орнаменти й символи – важлива складова нашої історії. Вони зображені на деревах, каменях, на самих героях і їхньому одязі, предметах вжитку тощо", – розповів режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж.

Кадри з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Кадри з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Кадри з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

На широкі екрани анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" вийде 2 березня 2023 року.

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