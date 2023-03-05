Нагородженна медаллю від ГУР Ксюша Манекен пояснила свої слова, що "неважливо чий Крим" та пожартувала над своїм минулим екскортниці

Після того, як одіозна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від Головного управління розвідки України, на неї вилилося чимало хейту.

Зокрема, юзери пригадали скандальній блогерці, як 2015 року вона заявляла, що "неважливо чий Крим".

2015-го року Ксюша Манекен рахувала, що "неважливо чий Крим" / Фото: instagram.com/maneken007

Своєю чергою, Манекен, справжнє ім'я якої Оксана Волощук, поквапилася виправдатися. У сторіз своєї сторінки в Instagram Ксюша наголосила, що тоді в достатній мірі не володіла інформацією і звинуватила у цього експрезидента України Петра Порошенка:

"2015 року при владі був Порошенко і, на жаль, такої кількості інформації, як зараз, ніхто не мав, ну я так точно. Немає такої кількості Telegram-пабліків, інформація не була у такому вільному доступі, як зараз. І взагалі Порошенко був із тих президентів, які висвітлювали лише ті події, які йому були вигідні. І ось особисто я не розуміла, що відбувається насправді. З одного боку, війна на Донбасі і в нас забрали Крим, а з іншого до нас продовжують їздити російські артисти. З іншого боку, люди з Донбасу вважаються ізгоями, їх не беруть працювати, їм підпалюють машини, але на державному рівні війни немає. І ось тоді мені здавалося достатньо того, що люди в Криму цілі та неушкоджені, на відміну від тих самих людей з Донбасу. І зараз, коли не лише Донбас, а вся Україна відчула на собі, що таке російська агресія, я, як і раніше, вважаю, що найважливіше, що ми маємо робити – зберігати якнайбільше людських життів", - сказала Манекен.

Знайомтесь. Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук). Інсбаблогерша. Колишня ескортниця. Інфлюенсер бля. На зустрічі з подоляком отримала державну нагороду. Все абсолютно логічно. Клятий порошенко. Опубликовано Ігором Грибановым Суббота, 4 марта 2023 г.

Згодом у фотоблогу Ксюша розмістила пост, у якому чітко окреслила, що зараз для неї Крим – це Україна.

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Також Манекен відповіла хейтерам і згадала своє минуле. Дівчина не приховує, що від 19 до 22 років займалася ескортом, а тепер жартує над цим:

"Я розумію ваш біль. Комік став президентом, "ескортниця" здобула орден. А ви всі, такі правильні, не отримали від цього життя ні*уя".

Ксюша Манекен пожартувала над своїм минулим / Фото: instagram.com/maneken007

Нагадаємо, що днями скандальна блогерка Ксюша Манекен похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України. За словами блогерки, вона отримала медаль від ГУР за "сприяння воєнній розвідці України" ще у жовтні минулого року. Та як так вийшло, що блогерка отримала нагороду, вона пообіцяла розповісти після закінчення війни.

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