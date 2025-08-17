Накачаний Тарас Цимбалюк втратив фізичну форму і пояснив чому: "Все здулось"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк пожалівся, що втратив фізичну форму.

Так, в артиста доволі накачане тіло, адже він наполегливо тренується. Однак нині у знаменитості не така фізична форма, яка була раніше. А все через насичений робочий графік артиста. Річ у тім, що актор активно знімається у "Холостяку", тож часу на тренування у нього зовсім немає. Це все не минуло безслідно. Тарас Цимбалюк говорить, що його м'язи почали здуватися. Тож, нині актор знову починає наполегливо тренуватися, аби повернути свою форму.

"Скучив за тренуваннями…Зовсім нещодавно був у нормальній формі, але понад місяць геть не тренувався, і все здулось", - поділився артист.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк ділився рідкісним сімейним контентом. Зокрема, він показався з рідною сестрою та племінниками. Вони всі разом копали картоплю на городі батьків у Корсунь-Шевченківському.