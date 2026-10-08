Накинувся п'яним, а потім просив вибачення: Майк Дуглас шокував гучним скандалом з Джулією Робертс

Майкл Дуглас та Джулія Робертс / © Associated Press

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Голлівудський актор Майкл Дуглас шокував гучним скандалом з американською акторкою Джулією Робертс.

Артист продовжує розкривати раніше невідомі факти зі своєї біографії в мемуарах «Одна пекельна поїздка». Цього разу зірка Голлівуду розповів про скандал із Джулією Робертс, пише People.

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Свого часу акторам випала нагода попрацювати разом. Сталося це завдяки фільму «Коматозники», де Джулія Робертс зіграла одну з головних ролей, а Майкл Дуглас був одним із продюсерів. До речі, у цьому фільмі також знімався тодішній бойфренд акторки — Кіфер Сазерленд.

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Джулія Робертс та Кіфер Сазерленд / © Associated Press

Так от, після роботи над картиною вони знову перестрілись. Сталося це на вечірці на честь «Золотого глобусу», куди Майкл Дуглас прийшов зі своїм сином Кемероном, якому на той момент було 13 років. Хлопця запримітила Джулія Робертс, яка обійняла його та пожартувала з ним. Однак зірковому батьку, який на той момент був п’яним, це не сподобалось. Він накинувся на Джулію Робертс, видавши їй порцію не дуже приємних слів.

Майкл Дуглас зрозумів всю серйозність ситуації вже наступного ранку після вечірки. Йому зателефонував інший продюсер фільму «Коматозники», який і пояснив, що він цим вчинком перетнув межу.

Майкл Дуглас / © Associated Press

Майкл Дуглас спробував виправити ситуацію. Він надіслав Джулії Робертс квіти та перепросив за свою поведінку. Пізніше актор особисто попросив вибачення в артистки та її тодішнього бойфренда.

Коментуючи їхні стосунки після того інциденту, Майкла Дуглас зазначив, що вони з Кіфером Сазерлендом залишились друзями, а от із Джулією Робертс — «не дуже».

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Нагадаємо, раніше Майкл Дуглас зізнався, як 40 років приховував роман із відомою акторкою. Тоді ці таємні стосунки викрила тодішня дружина актора Діандра.

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