Налякана Анна Кошмал повідомила про ворожий "приліт" поруч з її будинком: "Було зовсім близько"
Влучання сталось у під’їзд, що розташований по сусідству з артисткою.
Українська акторка Анна Кошмал поділилась, як пережила жахливий обстріл Києва, який країна-агресорка Росія здійснила у ніч проти 29 листопада.
Виявляється, цей обстріл для артистки був не з легких. Знаменитість в Instagram-stories говорить, що ворожий "приліт" стався поруч з їхнім будинком. Снаряд поцілив у сусідній від акторки під'їзд. За словами Анни Кошмал, згоріла така ж квартира, як і в неї.
Акторка також зізналась, що з сім'єю не на жарт перелякалась, адже влучання було зовсім поруч. Відтепер, як говорить знаменитість, вона знає, як звучить "приліт" у власний будинок.
"Ще одна жахлива ніч. Сьогодні (29 листопада – прим. ред.) було зовсім близько, влучання в сусідній під'їзд. Згоріла така сама як і в нас квартира. Діти перелякались. Тепер і ми знаємо, як звучить приліт в твій дім", - поділилась з фанами артистка.
Нагадаємо, нещодавно поруч із блогеркою Дашею Квітковою стався ворожий приліт. Зірка Мережі тоді просто шокувала виглядом будинку навпроти, куди поцілив "Шахед".