ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
765
Час на прочитання
1 хв

Налякана Анна Кошмал повідомила про ворожий "приліт" поруч з її будинком: "Було зовсім близько"

Влучання сталось у під’їзд, що розташований по сусідству з артисткою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал поділилась, як пережила жахливий обстріл Києва, який країна-агресорка Росія здійснила у ніч проти 29 листопада.

Виявляється, цей обстріл для артистки був не з легких. Знаменитість в Instagram-stories говорить, що ворожий "приліт" стався поруч з їхнім будинком. Снаряд поцілив у сусідній від акторки під'їзд. За словами Анни Кошмал, згоріла така ж квартира, як і в неї.

Акторка також зізналась, що з сім'єю не на жарт перелякалась, адже влучання було зовсім поруч. Відтепер, як говорить знаменитість, вона знає, як звучить "приліт" у власний будинок.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Ще одна жахлива ніч. Сьогодні (29 листопада – прим. ред.) було зовсім близько, влучання в сусідній під'їзд. Згоріла така сама як і в нас квартира. Діти перелякались. Тепер і ми знаємо, як звучить приліт в твій дім", - поділилась з фанами артистка.

Нагадаємо, нещодавно поруч із блогеркою Дашею Квітковою стався ворожий приліт. Зірка Мережі тоді просто шокувала виглядом будинку навпроти, куди поцілив "Шахед".

Дата публікації
Кількість переглядів
765
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie