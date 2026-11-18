Дружина Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина Решетнік — повідомила про ворожий «приліт» поруч із школою їхніх синів у Києві.

Діти подружжя навчаються у приватному закладі, що розташований у Печерському районі столиці. На жаль, ворог 18 листопада атакує Київ та область безпілотниками. О 15:54 у місті розпочалася бойова робота сил ППО, а згодом у пабліках почали повідомляти про влучання у Печерському районі Києва.

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Христина Решетнік вийшла на зв’язок в Instagram-stories та повідомила, що ворожий «приліт» відбувся поруч із школою синів. Окрім того, блогерка ледь не опинилась там. Дружина Григорія Решетніка чесно зізналась, що неабияк злякалась. Вона переконана, що після цього в неї однозначно побільшало сивого волосся.

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Допис Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Щойно був „приліт“ поруч із нашою школою, і я хвилин 15 як від’їхала звідти. Сивого волосся сьогодні (18 листопада — прим. ред.) нормально так додалося», — зізналась обраниця шоумена.

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка показала їхнього 5-річного сина. Також Христина відверто розповіла про стресовий сімейний ранок.

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