Налякана Надя Дорофєєва показалася в укритті та як ховалася від російських ракет і дронів у Львові

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Відома українська виконавиця Надя Дорофєєва розповіла, що стала свідком ранкового обстрілу Львова 5 жовтня.

Артистка саме перебувала у місті з командою, коли російські війська здійснили масовану атаку. Як зізналася зірка у своєму Telegram-каналі, вони прокинулися від звуків вибухів, коли їхній автобус уже був у межах Львова.

"Прокинулись в автобусі у Львові під звуки ракет. Жесть", — поділилася Надя.

Згодом співачка заспокоїла шанувальників і повідомила, що вона разом із командою оперативно спустилася до укриття. Там артистка зробила фото, яким засвідчила реальність пережитого моменту. На кадрі вона налякана разом із командою, яка моніторить новини, чекає відбою.

Надя Дорофєєва в укритті / © t.me/thisisdorofeeva

"Боже, скільки ракет, це просто жесть. Сидимо з командою", — підписала знімок Дорофєєва.

До слова, у ніч на 5 жовтня РФ здійснила масований обстріл України ракетами та "Шахедами". Зокрема, під найбільшим ударом опинилися Львів і Запоріжжя, унаслідок чого зафіксовано руйнування, поранених і перебої з електрикою.

