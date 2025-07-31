Наляканий Люленов шокував, як під час атаки на Київ бачив вибухи та спалахи: "Біля нас був приліт"

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Молдавський гуморист та співак Іван Люленов, який живе в Києві, розповів, як під час ворожого нічного обстрілу бачив вибухи та спалахи.

У ніч проти 31 липня країна-агресорка Росія вчергове масовано обстріляла Київ. Окупанти атакували столицю "Шахедами" та ракетами. Виявилося, що поруч із гумористом Іваном Люленовим стався ворожий "приліт". Знаменитість говорить, що прокинувся від вибухів та спалахів, після чого одразу побіг до безпечного місця. Наразі з шоуменом все гаразд, хоча й він визнає, що наляканий. Що ж стосується квартири Люленова, то там вибило вікна та посипалася штукатурка.

"Біля нас був приліт. Пишу, щоб проінформувати, що зі мною все гаразд. Тільки наляканий трохи, а так все в порядку. Повибивало вікна, і штукатурка посипалась. Прокинувся і одразу побачив вибух та спалах. Побіг до укриття. Співчуття всім постраждалим! Дякуємо силам ППО", - говорить шоумен.

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Допис Івана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Виконавець також зазначив, що не варто нехтувати безпекою. Люленов визнає, що завжди є відчуття, що цього разу поруч не прилетить, однак це все ж таки може статися. Також гуморист наголосив, що не треба опускати руки. Квартира відремонтується, а психолог допоможе впоратися з пережитим стресом.

"Завжди є відчуття, що не прилетить і можна спокійно спати. Але воно прилітає…Ці мразі – точно не люди. І тільки наша допомога Силам оборони України – вклад у нашу безпеку. Бережіть себе! Треба рухатись далі! Відремонтувати квартири, встановити нові вікна, сходити до психолога і далі жити життя. Бо сила в тому, щоб продовжувати", - зазначив Люленов.

Допис Івана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Також знаменитість визнав, що після пережитого все ж таки почав сильніше цінувати життя. Тим не менш, шоумен зазначив, що росіянам не вдасться зламати українців. Попри все, треба жити далі та ще з більшою силою допомагати захисникам, аби вони вигнали окупантів з українських земель.

"Як влаштована психологія людини, що тільки коли йо*не поруч – трохи сильніше починаєш цінувати життя. Будемо випускати пісні, збиратись на концертах, співати, збирати гроші, усміхатися і жити. Бо це наше життя, і воно зараз! І воно точно краще ніж у тих нелюдів та терористів", - підсумував Люленов.

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Допис Івана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Нагадаємо, під час обстрілу Києва у ніч проти 31 липня також постраждала квартира ведучої Катерини Соляр. Журналістка показала, який зараз вигляд має її зруйнований дім.