Налякана Анна Саліванчук шокувала, як на дорозі її переслідував неадекватний водій

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук шокувала історією, як її на дорозі переслідував неадекватний водій.

Зокрема, знаменитість вирушила у справах. Дорогою вона перегнала водія, який їхав незрозуміло якою смугою. Однак після цього він раптом почав переслідувати акторку, сигналити їй та підрізати.

"Ви не уявляєте, що щойно зі мною відбулося. У мене досі тремтять руки. Їхала собі спокійно, і якийсь водій їхав посередині дороги. Я вирішила його об'їхати. Об'їхала, їду собі далі. Тут він починає мене переслідувати, намагається підбити з різних сторін, я потрапляю в затор", - розповіла налякана Анна у своєму Instagram.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Коли Саліванчук зупинилася, чоловік вискочив з авто, підійшов до неї та почав кричати.

"Він вискакує зі свого авто та починає кричати. Я не відкриваю двері, не відкриваю вікно. Мені було настільки страшно, що я не здогадалася взяти телефон і записати те, як він кричав. Потім він став перед моєю машиною, щоб я не могла проїхати", - розповіла знаменитість.

Як виявилося, з-під коліс авто артистки вилетів камінчик, який залишив царапину на машині чоловіка. Водій почав звинувачувати у цьому Анну. Саліванчук вислухала його та вирішила собі далі поїхати, адже не бачила своєї провини. Та чоловік знову почав переслідувати акторку. Загалом, Анні вдалося втекти від неадекватного водія.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я відкрила вікно, він почав кричати, що з-під коліс мого авто вистрибнув камінчик. Нібито саме я винна, що у нього є царапина маленька на його авто. Я вийшла з авто, подивилася на це, сіла назад і поїхала. Він далі почав мене переслідувати. Їхав, сигналив, знімав. Я намагалася від нього втекти, тому що мені було страшно. Я намагалася від нього втекти і мені це вдалося", - поділилася зірка.

До речі, Анна була настільки наляканою, що навіть боялася зняти поведінку чоловіка на відео. Вона думала, коли він побачить камеру, то заподіє їй шкоди.

"Чому я не взяла телефон? Тому що він так бив кулаками по авто, що я боялася, що він розіб'є скло і це скло попаде мені на обличчя. Я думала, якщо я дістану телефон і буду його знімати, то він точно розіб'є те скло. Я дуже сильно боялася", - пригадала Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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