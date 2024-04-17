Налякана Наталка Денисенко розповіла, що її 6-річний син був у Чернігові під час ракетного обстрілу

Артистка поділилася, як нині почуваються її рідні.
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що під час ракетного обстрілу Чернігова, який Росія здійснила вранці 17 квітня, не на жарт перелякалася за своїх рідних.
У своєму Instagram артистка розповіла, що нині перебуває у відрядженні за кордоном. Тим часом 6-річний син знаменитості Андрійко, поки мами немає вдома, живе з бабусею та дідусем в Чернігові.
Коли Наталка дізналася жахливі новини, то одразу почала зв'язуватися з рідними. На щастя, з ними все добре. Та, як зазначила Денисенко, в неї болить серце через те, що доводиться переживати її рідному місту.
"Мій Чернігів сьогодні (17 квітня – прим. ред.). Поки я на зніманнях за кордоном, мій синочок поїхав до бабусі з дідусем до Чернігова…Можете уявити мій ранок…Всі мої близькі живі, здорові, але серце болить", - поділилася Наталка.
Акторка висловила свої співчуття всім постраждалим від ворожого ракетного обстрілу, а також сім'ям загиблих: "Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив своїх..".
Нагадаємо, вранці 17 квітня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Країна-агресорка випустила три "Іскандери", які, на жаль, не вдалося збити. Українські знаменитості вже відреагували на жорстокий обстріл міста окупантами.
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