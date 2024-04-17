Налякана Наталка Денисенко розповіла, що її 6-річний син був у Чернігові під час ракетного обстрілу

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що під час ракетного обстрілу Чернігова, який Росія здійснила вранці 17 квітня, не на жарт перелякалася за своїх рідних.

У своєму Instagram артистка розповіла, що нині перебуває у відрядженні за кордоном. Тим часом 6-річний син знаменитості Андрійко, поки мами немає вдома, живе з бабусею та дідусем в Чернігові.

Коли Наталка дізналася жахливі новини, то одразу почала зв'язуватися з рідними. На щастя, з ними все добре. Та, як зазначила Денисенко, в неї болить серце через те, що доводиться переживати її рідному місту.

"Мій Чернігів сьогодні (17 квітня – прим. ред.). Поки я на зніманнях за кордоном, мій синочок поїхав до бабусі з дідусем до Чернігова…Можете уявити мій ранок…Всі мої близькі живі, здорові, але серце болить", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко відреагувала на обстріл Чернігова / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка висловила свої співчуття всім постраждалим від ворожого ракетного обстрілу, а також сім'ям загиблих: "Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив своїх..".

Нагадаємо, вранці 17 квітня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Країна-агресорка випустила три "Іскандери", які, на жаль, не вдалося збити. Українські знаменитості вже відреагували на жорстокий обстріл міста окупантами.

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