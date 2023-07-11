Налякана Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача та написала заяву до поліції

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася, що переслідувач продовжує їй надокучати.

В Instagram-stories артистка розповіла, що чоловік постійно стежить за нею, телефонує та пише повідомлення. Злата хотіла владнати все без поліції та пояснювала переслідувачу, що їй така поведінка не до вподоби. Однак чоловік продовжує так поводитися. Виконавиця не стала це терпіти та написала заяву до поліції.

Листування Злати Огнєвіч із переслідувачем / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Написала заяву в Печерському відділені. До останнього давала шанс, але людина телефонує мені, пише повідомлення, телефонує консьєржу та переслідує. Підкараулив мене біля мого будинку і сказав, що в нього немає іншого виходу. Він хоче мене просто запросити на каву. Я постійно йому казала: "Будь ласка, дайте мені спокій". Я дуже спокійно поводилася і до останнього відтягувала той момент, коли я піду до поліції та напишу заяву. Але людина не розуміє слова "ні", яке було сказане багато разів", - розповіла артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч хоче, аби поліцейські провели з переслідувачем бесіду та пояснили, чому така його поведінка не є нормою.

"Я пішла і написала заяву. Я думаю, що днями з ним побалакають та скажуть, що це не ок – вторгатися в особистий простір. Це взагалі нечемно, жахливо. Бути нав'язливим – це точно не той шлях. Я сподіваюся цій людині, на ім'я Роман, все пояснять, і він більше не буде з'являтися у моєму житті", - наголосила артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч продемонструвала, як омолоджує обличчя. Виконавиця наважилася на серйозну процедуру краси.

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