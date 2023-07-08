Наляканий Путін у трусах і інтим з Кабаєвою: польський режисер "підірвав" Мережу трейлером політичного трилеру

Польський кінорежисер Патрік Вега, відомий також під псевдонімом Бесаліл, показав перший трейлер свого англомовного політичного трилеру "Путін", який розповість про життя російського диктатора.

За словами Веги, ця картина – його "мистецький протест" як проти путіна, так і проти російської агресії в Україні.

У стрічці Вега планує показати загадкові зв'язки кривавого фюрера з мафією у 90-х роках, коли путін був міжнародним радником ексмера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Кадри з трейлера стрічки про Путіна

Кадри з трейлера стрічки про Путіна

Покажуть у фільмі й особисте життя диктатора. Зокрема, судячи з трейлеру, у стрічці будуть присутні інтимні сцени зі спортсменкою Аліною Кабаєвою. Також у картині йтиметься й про повномасштабну війну, яку путін розв'язав проти України.

Кадри з трейлера стрічки про Путіна

Кадри з трейлера стрічки про Путіна

Кадри з трейлера стрічки про Путіна

"Подорож углиб голови російського диктатора", - такий підпис супроводжує перший трейлер фільму.

Наразі картина перебуває на стадії знімання. Точну дату прем'єри поки не оголошують. Патрік Вега займається пошуком акторів і, подейкують, що в ролі путіна бачить американського актора. Якого саме, тримається в таємниці.

Тим часом юзери так відгукуються про прийдешню картину: "Чув, прем'єру планують на річницю його смерті, швидше б побачити цей шедевр!", "хоч десь я побачу як мучиться путін".

Проте були й ті, хто скептично поставився до стрічки: "Ця людина не заслуговує на жоден фільм", "Нащо знімати фільм про нього? Краще про наших героїв зніміть".

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