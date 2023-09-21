Наомі Кемпбелл вперше розповіла, через що багато років вживала наркотики: "Це така хрінь"

Британська супермодель Наомі Кемпбелл вперше розповіла, через що мала багаторічну залежність від наркотиків.

Зірка зізналася, що на піку її кар'єри у 90-х кокаїн її ледь не вбив. Про свою залежність Кемпбелл розповіла у новому документальному серіалі AppleTV+ "Супермоделі".

За словами моделі, вона пристрастилася до психотропних речовин, аби впоратися з дитячою травмою та смертю італійського дизайнера та близького друга Джанні Версаче.

"Гадаю, що коли я почала вживати, однією з речей, яку я намагався приховати, було горе. Залежність – це така… хрінь, це справді так", – поділилася супермодель.

Наомі Кемпбелл, 1991 рік / Фото: Getty Images

І додала: "Ви думаєте: "О, це вилікує цю рану". Це не так. Це може викликати такий величезний страх та занепокоєння. Це мене дуже злило".

Також за допомогою наркотиків зірка модельного бізнесу намагалася притупити біль після вбивства її близького друга, дизайнера Джанні Версаче, якого застрелили біля його будинку 1997 року:

"Він був дуже чутливий до моїх відчуттів, він мене підштовхував. Підштовхував вийти назовні і піти далі, хоч я не думала, що в мене всередині є сили зробити це. Тому коли він помер, моє горе стало дуже важким", - зізналася Наомі.

Наомі Кемпбелл і Джанні Версаче, 1995 рік / Фото: Getty Images

Протягом п'яти років Кемпбелл намагалася подолати свою наркозалежність, а 1999 року, під час фотосесії модель через вживання наркотиків навіть втратила свідомість:

"Коли ти намагаєшся перекрити емоції чимось, якісь твої відчуття, це – все свідчить про самотність та покинутість. Я намагалася ці почуття перекрити. Але ти не здатен це насправді зробити. Я вбивала себе. І це було дуже боляче", - поділилася знаменитість.

Наомі Кемпбелл, 1998 рік / Фото: Getty Images

Врешті решт, Кемпбелл прийняла рішення звернутися до спеціалістів і пройти лікування у центрі:

"Я обрала піти до рехабу. Це була одна з найкращих і єдиних речей, які я могла для себе зробити у той момент. Мені знадобилося багато років, щоб подолати залежність. Іноді я з цим зіштовхують й досі. Однак тепер я маю інструменти, аби впоратися з цим", - сказала Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Не приховує модель й те, що вживала наркотики через дитячу травму – коли її батько покинув матір, Наомі була дуже маленькою:

"У мене багато проблем з дитинства. Наприклад, не знати свого батька, не бачити свою матір. Це викликає багато почуттів. Одним із цих почуттів, безумовно, є гнів. Я думаю, що це прояв більш глибокої проблеми – гніву. Я думаю, що це базувалося на невпевненості, самооцінці та самотності…" – поділилася Кемпбелл.

Зараз у житті Наомі Кемпбелл все гаразд. А 2021 року модель вперше стала мамою. Як саме її донька з'явилася на світ, зірка не ділилася. Втім фани припускають, що знаменитість вдалася до послуг сурогатної матері або усиновила немовля.

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