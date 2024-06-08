Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показалася з двома дітьми і зізналася, як стала мамою у 50 років

Британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла про своє материнство.

54-річна зірка в інтерв'ю Daily Mail зізналася, що її двоє дітей були народжені за допомогою сурогатного материнства. Також вона розповіла, що не намагалася віднайти батька своїх дітей і "пишається бути матір'ю-одиначкою". Так, її старша донька народилася у травні 2021 року. А вже у червні 2023-го Наомі приголомшила новиною про появу у родині сина. До речі, нещодавно у фотоблогу модель показала фото з відпочинку з підрослими дітьми.

Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi

Наомі Кемпбелл з дітьми / Фото: instagram.com/naomi

Щоправда обличчя, як і імена дітей Кемпбелл ретельно приховує і зазначає, що дуже турбується за їхнє майбутнє.

"Мої діти для мене все. Так, я зверталася до сурогатної матері. Я хочу кращого світу для моїх дітей. Вони на 110 відсотків мій пріоритет. Спостерігаю, як багато молодих дівчат кажуть, що це занадто дорого мати дітей і, мовляв, вони не хочуть їх. Тим часом я зажди кажу: "Ти передумаєш. Ти захочеш бути мамою". Воно того варте. Це так дивовижно!", - зазначила зірка.

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко також показала рідкісний кадр з донькою за кордоном і здивувала, як вона підросла.

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