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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
2 хв

Напад на родину зірки Голлівуду: озброєні грабіжники вдерлися до маєтку, де спали троє дітей актора

Четверо чоловіків у балаклавах проникли до маєтку серед ночі, а дружина знаменитості дізналася про напад лише після перегляду камер відеоспостереження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Кріс Гемсворт і Ельза Патакі

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі / © Associated Press

У будинку зірки Marvel Кріса Гемсворта в Австралії сталося зухвале пограбування: четверо чоловіків у балаклавах проникли на територію маєтку, поки актор, його дружина, модель та акторка Ельза Патакі, та троє дітей спали.

Нічний інцидент стався 11 листопада поблизу Байрон-Бей. Невідомі потрапили на приватну територію родини серед ночі. За інформацією ЗМІ, двоє з нападників мали із собою ножі. Першою на підозрілі звуки відреагувала Ельза Патакі. Близько другої години ночі акторку розбудив гавкіт собак, однак вона не запідозрила небезпеки й повернулася до сну. Про те, що насправді відбувалося біля будинку, родина дізналася лише згодом.

Кріс Гемсворт з синами / © instagram.com/chrishemsworth

Кріс Гемсворт з синами / © instagram.com/chrishemsworth

Вранці Ельза переглянула записи камер відеоспостереження і побачила, як четверо чоловіків у балаклавах перелізли через огорожу та проникли до гаража. Звідти зловмисники забрали три автомобілі, залишивши маєток непоміченими.

Кріс Гемсворт з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

Кріс Гемсворт з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

За даними австралійського видання 7NEWS, здобиччю грабіжників стали електрокар BYD, пікап Ram та Raptor. Ключі від усіх транспортних засобів перебували всередині гаража, що, ймовірно, полегшило викрадення.

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з синами / © instagram.com/chrishemsworth

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з синами / © instagram.com/chrishemsworth

Поліція Нового Південного Уельсу прибула до маєтку близько сьомої тридцять ранку. На щастя, самі Кріс Гемсворт, Ельза Патакі та їхні діти не постраждали. Дві викрадені машини правоохоронці згодом виявили за годину-дві їзди від помешкання знаменитостей. Пошуки третього автомобіля тривають.

Маєток подружжя розташований у мальовничій місцевості Брокен-Гед. Кріс та Ельза придбали ділянку ще 2014 року, облаштувавши там просторий будинок із шістьма спальнями, басейном, спортзалом, тенісним кортом і навіть власним боулінгом. Подалі від голлівудської метушні пара хотіла створити комфортний простір для виховання трьох дітей.

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

Раніше Гемсворт називав рішення переїхати до Австралії одним із найкращих для своєї родини. В одному з подкастів актор розповідав, що повернення додому асоціюється в нього з відпочинком, кіньми, мотоциклами та серфінгом.

Наразі Кріс Гемсворт та Ельза Патакі не коментували пограбування публічно.

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі з дітьми / © instagram.com/chrishemsworth

Нагадаємо, нещодавно Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування та розповіла, кого підозрює у причетності до інциденту.

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