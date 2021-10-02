Нападникові на танцюриста Наді Дорофєєвої загрожує до 8 років в'язниці

Правоохоронці завершили досудове розслідування.

Нападникові на танцюриста української співачки Наді Дорофєєвої – Євгена Гончаренка – загрожує до 8 років в'язниці.

Так, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо жорстокого побиття артиста співробітником Управління державної охорони України. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, 1 серпня працівник УДО, проходячи повз кафе в центрі Києва, спочатку без причини штовхнув Євгена, а після зауваження ще й жорстоко побив. Він завдав юнаку важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Чоловіка затримали за підозрою в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає ув'язнення терміном до 8 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, нещодавно побитий танцівник Дорофєєвої повідомив, що йому вставили титанову пластину, та показав фото. Жені замінили відсутню частину кістки черепа.

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