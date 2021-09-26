Напівоголена Анна Трінчер разом зі своїм хлопцем еротично попозувала у морі

Напівоголена Анна Трінчер разом зі своїм хлопцем еротично попозувала у морі

Закохані не соромляться показувати свої почуття.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вирішила поділитися зі своїми шанувальниками пікантним контентом.

Так, зірка показала ідилію зі своїм хлопцем, скандальним блогером Олександром Волошиним. Артистка опублікувала нове фото, на якому вона разом з бойфрендом спокусливо позує в морі.

На світлині зображена мокра Анна, одягнена в сорочку темного кольору. Артистка еротично приспустила її. Тому видно, що виконавиця має напрочуд струнку фігуру.

Анна Трінчер зі своїм хлопцем / instagram.com/annatrincher_official

Олександр же з оголеним торсом ніжно тримає свою кохану за апетитні сідниці. До речі, видно, що хлопець займається спортом, адже у нього видніються накачані руки та кубики пресу.

Закохані дійсно кохають одне одного та не соромляться показувати свої почуття.

Нагадаємо, нещодавно в Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ. Це відбулося тоді, коли зірка намагалась поїсти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання