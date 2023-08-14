Напівоголена Брітні Спірс влаштувала непристойні танці на рожевому пілоні

Цього разу зірка перевершила сама себе.
Американська співачка Брітні Спірс знову здивувала своїх шанувальників своїми танцями.
Раніше знаменитість витанцьовувала перед камерою без зайвих деталей, але тепер у Брітні з'явився новий атрибут - рожевий пілон, який вона встановила просто посеред кімнати. Придбанням співачка похизувалася в Instagram та одразу показала його в дії.
"Отримала цей пілон два дні тому, і вчора ввечері я спробувала його вперше", - написала Спірс.
На відео Брітні у мінібікіні з анімалістичним принтом та чорних чоботях влаштувала шалені танці зі спокусливими рухами. Співачка демонструвала звабливі вигини тіла та шпагати у повітрі. А щоб глядачі уважніше могли роздивитися кожен її рух Спірс оточила себе дзеркалами.
І хоча коментарі під публікаціями Брітні закриті вже тривалий час, шанувальники співачки висловили своє занепокоєння станом зірки. На думку багатьох фанів така поведінка знаменитості має дуже тривожний вигляд.
- Сподіваюсь, що вона потурбується про своє здоров'я!
- Це стає все сумніше з кожним днем.
- Мені шкода, що це з нею сталося!
- Люблю тебе, але будь ласка, шукай психотерапевта!
Нагадаємо, днями Брітні Спірс з'явилася перед фанами з пластиром на лобі та розповіла, як невдало зробила уколи ботоксу.
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