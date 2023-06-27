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Напівоголена Санта Дімопулос похизувалася своєю фігурою, лежачи на столі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1017
Час на прочитання
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Напівоголена Санта Дімопулос похизувалася своєю фігурою, лежачи на столі

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка похизувалася своїми формами.

Українська співачка Санта Дімопулос розбурхала уяву шанувальників новим відео.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася пікантним чорно-білим роликом, в якому продемонструвала всю свою красу. У кадрі Санта повигиналася на камеру, лежачи на столі, у напівпрозорому боді. Фани могли добре розгледіти пишні форми та стрункі ніжки співачки. 

"Я так довго шукала справжнє кохання...", - підписала ролик англійською Дімопулос.

Таке звабливе відео від співачки не могло не привернути увагу користувачів Мережі, тож Санту одразу засипали приємними коментарями: "Яка струнка", "Ідеал жіночності", "Як це гарно", "Шикарна".

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос поділилася з фанами секретом, як їй вдається тримати себе у такій чудовій формі.

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Дата публікації
Перегляди
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