Напівоголена Санта Дімопулос похизувалася своєю фігурою, лежачи на столі

Українська співачка Санта Дімопулос розбурхала уяву шанувальників новим відео.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася пікантним чорно-білим роликом, в якому продемонструвала всю свою красу. У кадрі Санта повигиналася на камеру, лежачи на столі, у напівпрозорому боді. Фани могли добре розгледіти пишні форми та стрункі ніжки співачки.

"Я так довго шукала справжнє кохання...", - підписала ролик англійською Дімопулос.

Таке звабливе відео від співачки не могло не привернути увагу користувачів Мережі, тож Санту одразу засипали приємними коментарями: "Яка струнка", "Ідеал жіночності", "Як це гарно", "Шикарна".

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос поділилася з фанами секретом, як їй вдається тримати себе у такій чудовій формі.

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