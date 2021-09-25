Напівоголені Влад Яма з дружиною у джакузі поділилися романтичними фото

Подружжя зачарувало ніжними знімками.

Український хореограф Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною влаштував романтичну фотосесію у джакузі.

Так, парочка вирушила відпочити до Одеси. До того ж закохані вирішили насолодитися одне одним. Вони разом порелаксували у гідромасажній ванні.

Влад Яма з дружиною у джакузі / instagram.com/vladyama_official

До речі, з панорамного вікна парочки видно було неймовірного кольору осіннє море, яке майже злилось з небом. Тому, не дивно, що закохані занурились у джакузі, взяли келехи шампанського та фрукти. Адже така атмосфера – саме те, що потрібно для романтики.

"Дивувати одне одного навіть через роки можна і потрібно! Почати з вечірнього спільного чаювання при свічках, розповісти одне одному, як минув день. Поїхати до іншого міста або країни. А про подорож сказати лише за годину до виїзду", - поділилась своїми враженнями Ліліана.

Влад Яма з дружиною в Одесі / instagram.com/vladyama_official

До слова, хореограф дійсно влаштував своїй дружині сюрприз, адже жінка нічого не знала про подорож до Одеси. Він сказав їй швидко зібрати речі та навіть не повідомив, куди вони їхатимуть.

Нагадаємо, нещодавно подружжя святкувало річницю свого весілля. Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.

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