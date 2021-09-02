Напівоголеного Гордона з волохатим торсом порівняли з Посейдоном

Шанувальники оцінили нові світлини зірки.
Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який раніше спричинив фурор в Мережі знімком з напівоголеною дружиною, вирішив похизуватися й своїм тілом.
Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому він позує на тлі моря з оголеним торсом.
"Так, літо закінчилося", - підписав допис Дмитро.
Але, хоч й літо й закінчилося, та у ведучого залишилося чимало світлин з відпочинку, куди він не так давно їздив усією сім’єю.
Шанувальники ж своєю чергою оцінили оголений торс ведучого. Хоча, вже як за традицією, залишили саркастичні коментарі під фото:
- Літо закінчилося, то це вже осінь?
- Яка у вас гарна шуба!
- Посейдон?
- Дмитре, це ви закінчили літо?
Нагадаємо, не так давно Дмитро Гордон похизувався новим образом. Ведучий показав себе з легкою неголеністю.