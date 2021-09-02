Напівоголеного Гордона з волохатим торсом порівняли з Посейдоном

Напівоголеного Гордона з волохатим торсом порівняли з Посейдоном

Шанувальники оцінили нові світлини зірки.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який раніше спричинив фурор в Мережі знімком з напівоголеною дружиною, вирішив похизуватися й своїм тілом.

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому він позує на тлі моря з оголеним торсом.

Напівоголений Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

"Так, літо закінчилося", - підписав допис Дмитро.

Дмитро Гордон з оголеним торсом / instagram.com/gordondmytro

Але, хоч й літо й закінчилося, та у ведучого залишилося чимало світлин з відпочинку, куди він не так давно їздив усією сім’єю.

Шанувальники ж своєю чергою оцінили оголений торс ведучого. Хоча, вже як за традицією, залишили саркастичні коментарі під фото:

Літо закінчилося, то це вже осінь?

Яка у вас гарна шуба!

Посейдон?

Дмитре, це ви закінчили літо?

Нагадаємо, не так давно Дмитро Гордон похизувався новим образом. Ведучий показав себе з легкою неголеністю.

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