Напівоголена ексдружина Пятова розкрила свій розкішний відпочинок та похизувалася підтягнутою фігурою

Юлія Пятова / © instagram.com/piatova

Реклама

43-річна Юлія Пятова, колишня дружина воротаря та нинішнього тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, вирушила з дітьми на відпочинок до мальовничих Мальдів.

У своїх Instagram-cториз знаменитість показала серію знімків у різних купальниках — яскраво-червоному, рожевому та з леопардовим принтом. На одному з фото позував її наймолодший син Лев, якому шість років. Юлія також поділилася кумедним "лайфхаком", як зробити вдале фото в купальнику:

"Хитра Юлька — зробити знімки у перший день, щоб потім спокійно їсти, не думаючи про фігуру. А ще краще — у сутінках, тоді ні зморшок, ні целюліту не видно", — пожартувала ексобраниця футболіста.

Реклама

Сториз Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Сториз Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Сториз Юлії Пятової / © instagram.com/piatova

Зазначимо, що Юлія Пятова виховує четверо дітей — 19-річну Дарію, 16-річну Мілану, 11-річну Маю та 6-річного Лева. У соцмережах вона часто ділиться ніжними моментами з родиною, а нещодавно зібрала всіх для яскравої сімейної фотосесії.

Нагадаємо, нещодавно екскохана Андрія Пятова відверто зізналася, що найбільше втратила після розлучення. Юлія поділилася, чого їй бракує у новому житті без футболіста, та розповіла, який вибір зробила їхня старша донька після розпаду сім’ї.