Напівоголена Могилевська поніжилася в джакузі та похизувалася стрункими ніжками

Українська співачка Наталія Могилевська похизувалася, як розслабляється після насичених виступів.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала чуттєві кадри з джакузі, де вона насолоджується митями спокою. Зірка постала у розслабленій позі, демонструючи стрункі ніжки та підтягнуту фігуру. Могилевська наголосила, що навіть кілька хвилин відпочинку здатні повністю змінити настрій і наповнити енергією на цілий день.

"Навіть кілька хвилин відпочинку можуть змінити цілий день! Дозволяйте собі іноді хвилину спокою і умиротворення, відчуття вічності і плинності життя — вода, вогонь, свіже повітря — в цьому величезна сила і наповнення", — написала виконавиця.

Фани в коментарях засипали кумирку компліментами. Прихильники відзначили природну красу, жіночність і життєву мудрість зірки.

Дуже хороші слова! Наталіє, ви неймовірна…

Немов кадр з кінофільму "Красуня"… Неймовірна!

Наталко, ви просто супер

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше за довгий час показала донечку та зворушила Мережу щирими сімейними кадрами. Зірка провела день із 5-річною Софійкою на розкішному відпочинку й поділилася теплими моментами їхнього дозвілля.