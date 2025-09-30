Напівоголена Трінчер кардинально змінила зовнішність та нарвалася на жарт від Нікітюк

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер здивувала кардинально новим образом у пальті на голе тіло в спокусливому фотосеті.

У своєму Instagram зірка опублікувала допис, який зібрав чимало реакцій від фанів. На світлинах Трінчер постає у пікантному амплуа з довгим чорним волоссям та чубчиком. В якості вбрання співачка обрала мереживне спіднє, чорний шкіряний плащ з напівпрозорими панчохами. Повністю ж образ доповнив чокер та вечірній макіяж.

Однак артистка вирішила попозувати не одна. Разом з нею на фото з’явилася блогерка Аріна Май, яка також створила насичений total black стиль та зачарувала своїм виглядом у кадрі.

Допис Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

На пікантні світлини відреагувала зіркова колега Анни. Ведуча Леся Нікітюк кумедно зауважила, що теж мала подібний фотосет декілька років тому.

"Я з кумою так само фотографувалася ще п’ять років тому", — написала коментар Нікітюк.

Прихильники виконавиця були в захваті від таких відвертих знімань співачки. Під дописом юзери залишили чимало компліментів та слів захоплення.

Вау! Клеопатра!

Ну це просто… Богиня!

Боже, які жінки красиві. Ви нереальні…

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер потрапила в скандал через образливі слова про бідних людей. Зірка розлютила користувачів Мережі своїми висловлюваннями, що спровокували хвилю обурення.