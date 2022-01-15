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Наречена ексчоловіка Ані Лорак відповіла на закиди про те, що Мурат її покине

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Наречена ексчоловіка Ані Лорак відповіла на закиди про те, що Мурат її покине

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Обраниці бізнесмена набридло читати коментарі від хейтерів.

Наречену колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу часто хейтять у коментарях.

Зокрема, їй постійно пишуть, що Мурат кохає лише Кароліну, а її він рано чи пізно покине. Ба більше, деякі коментують зовнішність Лілії та не соромляться її обізвати.

Схоже, коханій бізнесмена набридло читати гнівні коментарі, тому вона вирішила дати відповідь фанам Ані Лорак.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/muratnalca

Лілія побажала хейтерам розбиратися зі своїм життям, а не лізти до чужого. Також вона зазначила, що лише вони з Муратом знають, що між ними відбувається.

"Смішно спостерігати за тим, як хтось намагається вгадати, що насправді відбувається в чужому житті, і пропонують свої варіанти. Хочеться просто побажати вам великого щастя і зайнятися собою та своїм життям", - прокоментувала обраниця Мурата.

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