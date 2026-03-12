ТСН у соціальних мережах

Наречена Клопотенка розсекретила, як вони познайомились та яким було перше незвичайне побачення

Пара вже понад рік перебуває в стосунках і встигла за цей час заручитися.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Євген Клопотенко з нареченою

Євген Клопотенко з нареченою / © instagram.com/klopotenko

Наречена українського кулінара та ресторатора Євгена Клопотенка розсекретила, як вони познайомились та яким було перше незвичайне побачення.

Знаменитість вже понад рік перебуває в стосунках із Катериною Воскресенською. Їхня історія почалась зі знайомства в Карпатах, де вони разом побували на благодійній вечері. Проте парочка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що тоді все обмежилось лише спільним фото. Вдруге закохані зустрілись на дні народженні спільної подруги. Вже відтоді й почалась їхня саме романтична історія.

Євген Клопотенко з нареченою / © YouTube-канал Марічка

Євген Клопотенко з нареченою / © YouTube-канал Марічка

"У нас два знайомства відбулося. Вперше ми познайомилися в Карпатах. На День Незалежності була благодійна вечеря в одному комплексі в горах, Євген був одним із шефів. Приємне враження в мене було. Друге - було 24 листопада 2024 року, це було на дні народженні наших спільних подруг. Ми звідти й почали", - говорить Катерина.

До слова, на дні народженні подруги пара особливо й не спілкувалась, проте вже згодом вони розпочали листуватися в соцмережах. Врешті, Євген та Катерина домовились поснідати разом. Проте у Воскресенської не виходило. Утім, Клопотенко не міг залишити дівчину голодною, тож привіз їй сніданок, який вони разом їли в авто. Як говорить Катерина, таким і було їхнє перше побачення.

Євген Клопотенко з нареченою / © YouTube-канал Марічка

Євген Клопотенко з нареченою / © YouTube-канал Марічка

"Перше побачення – ми тоді домовились, що снідаємо разом. Але я якось пізно прокинулась, а Євген був на інтерв'ю. Я не встигала. А він сказав, що ви ж все одно захочете поснідати зранку, я зараз приготую і вам привезу. Ми снідали в його машині в мене під домом приготованим ним сніданком", - поділилась Катерина.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЗАРУЧЕНИЙ КЛОПОТЕНКО: свобода у стосунках, спілкування з КОЛИШНІМИ й ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ

Нагадаємо, нещодавно співачка SKYLERR здивувала історією знайомства з коханим. Виявляється, перше побачення парочки було на кладовищі.

