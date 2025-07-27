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Наречена Міка Джаггера показала сина від 82-річного музиканта і здивувала його схожістю з батьком
Мелані привітала коханого з днем народження серією рідкісних знімків.
Відомий музикант та соліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер нещодавно відсвяткував своє 82-річчя.
У святковий день його наречена, балерина Мелані Гемрік потішила фанів в Instagram серією їхніх рідкісних спільних фото. На світлинах, зроблених у різний час, парочка постає в елегантних вбраннях на різноманітних подіях. Крім того, обраниця музиканта вперше за тривалий час показала їхнього 8-річного сина, який значно підріс і став ще більше схожим на зіркового батька.
Ймовірно, на милому родинному фото Джаггер попозував з маленьким сином Деверо під час великодніх свят. Про це свідчать декорації на столі, а також їхній кумедний аксесуар — обруч з вушками.
"З Днем народження!" — привітала коханого Мелані, яка молодша за музиканта на 44 роки.
До слова, Мік Джаггер є батьком вісьмох дітей від п’яти різних жінок. До того ж артист вже має шістьох онуків і трьох правнуків. Наймолодшого спадкоємця Джаггерові народила балерина Мелані Гемрік. Попри тривалі стосунки, пара офіційно не одружена, хоча влітку 2023-го інсайдери почали говорити про ймовірні заручини.
Нагадаємо, нещодавно почали ширитися чутки про ймовірний роман акторки Анджеліни Джолі з відомим колегою, з яким їй приписували роман ще під час знімань у фільмі "Турист".