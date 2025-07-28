Наречена Сергія Танчинця розкрила правду про їхній роман і відповіла на закиди про різницю у віці

Сергій Танчинець і його наречена Юліана / © instagram.com/yuliana_koretska

Реклама

Наречена лідера гурту "Без Обмежень", співака Сергія Танчинця відповіла на хвилю критики у свій бік після заручин з музикантом.

Так, в особистому TikTok-акаунті Юліана Корецька оприлюднила милі романтичні кадри з різних періодів життя, де вони демонструють свої почуття через обійми та цілунки. У коментарях одразу запідозрили, що, мовляв, такі стосунки не протривають довго та дорікнули Юліані за різницю у віці з артистом. Вона ж не змовчала та дала майстерну відсіч хейтерам.

Корецька відверто заявила, що не була в статусі "коханки" Танчинця, а також додала, що загалом для музиканта це лише другі серйозні стосунки в житті. Крім того, відреагувала на нібито їхню велику різницю у віці, яка складає, понад 15 років. Піарниця зауважила, що обирає щирі почуття до людини, а не цифри у паспорті. І насамкінець побажала хейтерам працювати над своїм життям.

Реклама

Юліана Корецька про стосунки з Сергієм Танчинцем

Юліана Корецька про стосунки з Сергієм Танчинцем

"Люди вже більше двох років розлучені. Це для вас "нещодавно"? Слідкуйте за собою. Наші стосунки розпочались через тривалий час після їхнього розлучення. Тому дякую, звісно, за висновок, але краще слідкуйте за фактами, а не розводьте брудні плітки. У людини другі серйозні стосунки за все життя, в якому тут місці "сьогодні одна — завтра інша". І коли люди знаходять "того самого" чи "ту саму" і сяють щодня від щастя, закохуються, живуть щасливі і в любові – на вік абсолютно байдуже. Та і у нас не така велика різниця", — написала Юліана у відповідь на коментарі хейтерів.

Попри все, під публікацією також знайшлося чимало юзерів, які навпаки пораділи за щастя пари та їхнє кохання: "Неймовірно гарні", "Не розумію хейту: всі дорослі люди і ви не маєте права судити їх, пара чудова", "Дивлюся на вас і вірю у щире кохання".

Нагадаємо, нещодавно наречена соліста гурту The Rolling Stones Міка Джаггера показала сина 82-річного музиканта та здивувала їхньою схожістю.