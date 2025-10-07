Наречена Сергія Танчинця замилувала їхнім поцілунком і показалася з музикантом за кордоном

Сергій Танчинець з нареченою / © instagram.com/yuliana_koretska

Наречена солісту гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця показала закулісне життя їхнього благодійного туру.

Так, фронтмен поїхав містами Північної Америки задля збору коштів на купівлю дронів, снайперських комплексів, реабілітацію військових та забезпечення інших необхідних речей для Сил Оборони України. Разом з гуртом поїхала і його наречена Юліана, яка також є піарницею "Без Обмежень".

У перерві між підготовкою до концертів у перших американських містах закохані поділилися з фанами ніжною світлиною у фотоблогу. У кадрі вони ніжно попозували, цілуючи одне одного на тлі сходів за лаштунками. Юліанна у підписі до фото зазначила, що таким чуттєвим видався момент незадовго перед виходом на сцену.

Сергій Танчинець з нареченою / © instagram.com/yuliana_koretska

"За хвилину до виходу на сцену в Нью-Йорку", — ніжно підписала світлини кохана Сергія.

У коментарях зіркову пару засипали компліментами:

Такі киці

Ну які гарні

Солодкі

Вай, які класнюлики. Люблю і обіймаю вас

