Дата публікації
-
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
- 59
Час на прочитання
- 2 хв
Наречена-українка сина Шерон Стоун замилувала їхньою романтичною відпусткою в екзотичній країні
Після заручин пара насолоджується часом удвох.
Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — насолоджується спільною відпусткою з нареченою-українкою Анною Євтушенко.
Пара заручилася за декілька днів до Нового року. А вже цього року закохані, не чекаючи медового місяця після весілля, відправилися у тривалу подорож. Місцем для романтичної втечі закохані обрали В’єтнам, де насолоджуються атмосферою, природою та автентичною культурою країни. Роан і Анна в Instagram діляться колоритом і місцевими краєвидами.
Так, цього разу красуня-українка похизувалася побаченням із зіркою в ресторані на воді. Для особливого вечора дівчина обрала строкату сукню, яка підкреслила її струнку фігуру, мінімалістичні прикраси й сумку. Парочка попозувала на тлі вечірнього міста й отримала чимало компліментів у коментарях.
Гарні. Молоді. Красиві. Закохані. Щастя вам
Ви такі милі
Вона живе найкраще життя
Своєю чергою Роан не стримує свого захоплення від нареченої. Після публікації нею серії фото син Стоун зізнався у коханні своєму «янголу».
«Моя гарна майбутня дружина», — замилував реакцією Роан.
Син Шерон Стоун заручився з українкою — що відомо про роман Роан і Анни
Нареченою Роана Джозефа Бронштайна стала 22-річна українка Анна Євтушенко. Дівчина працює маркетологом і моделлю. З її соцмереж відомо, що ще до повномасштабного вторгнення РФ Анна активно подорожувала, а навесні 2022 року відкрито заявила про підтримку України та віру в її перемогу.
Після початку великої війни Євтушенко залишилася жити за кордоном — зокрема тривалий час публікувала світлини з Канади. Нині ж, судячи з дописів, вона часто змінює місце проживання разом зі своїм нареченим, з яким заручилася незадовго до початку 2026 року.
Точна історія знайомства пари та тривалість їхніх стосунків не розголошуються. Втім, перші коментарі Роана з романтичними натяками під публікаціями Анни з’явилися в соцмережах восени минулого року.