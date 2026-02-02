Наречена-українка сина Шерон Стоун замилувала їхньою романтичною відпусткою в екзотичній країні

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — насолоджується спільною відпусткою з нареченою-українкою Анною Євтушенко.

Пара заручилася за декілька днів до Нового року. А вже цього року закохані, не чекаючи медового місяця після весілля, відправилися у тривалу подорож. Місцем для романтичної втечі закохані обрали В’єтнам, де насолоджуються атмосферою, природою та автентичною культурою країни. Роан і Анна в Instagram діляться колоритом і місцевими краєвидами.

Роан Джозеф Бронштайн і Анна Євтушенко / © instagram.com/anyabyeworldfuck

Так, цього разу красуня-українка похизувалася побаченням із зіркою в ресторані на воді. Для особливого вечора дівчина обрала строкату сукню, яка підкреслила її струнку фігуру, мінімалістичні прикраси й сумку. Парочка попозувала на тлі вечірнього міста й отримала чимало компліментів у коментарях.

Анна Євтушенко / © instagram.com/anyabyeworldfuck

Гарні. Молоді. Красиві. Закохані. Щастя вам

Ви такі милі

Вона живе найкраще життя

Своєю чергою Роан не стримує свого захоплення від нареченої. Після публікації нею серії фото син Стоун зізнався у коханні своєму «янголу».

«Моя гарна майбутня дружина», — замилував реакцією Роан.

Допис Роана Джозефа Бронштайна / © instagram.com/roan_j_stone

Син Шерон Стоун заручився з українкою — що відомо про роман Роан і Анни

Нареченою Роана Джозефа Бронштайна стала 22-річна українка Анна Євтушенко. Дівчина працює маркетологом і моделлю. З її соцмереж відомо, що ще до повномасштабного вторгнення РФ Анна активно подорожувала, а навесні 2022 року відкрито заявила про підтримку України та віру в її перемогу.

Після початку великої війни Євтушенко залишилася жити за кордоном — зокрема тривалий час публікувала світлини з Канади. Нині ж, судячи з дописів, вона часто змінює місце проживання разом зі своїм нареченим, з яким заручилася незадовго до початку 2026 року.

Точна історія знайомства пари та тривалість їхніх стосунків не розголошуються. Втім, перші коментарі Роана з романтичними натяками під публікаціями Анни з’явилися в соцмережах восени минулого року.