Наречена відомого співака приголомшила своєю фігурою після пологів: фото до та після

Блогерка Сімбочка зізналася, скількох кіло вона вже позбулася.

Наречена українського співака, виконавця хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Іллі Парфенюка, блогерка Сімбочка розсекретила свою вагу після пологів і приголомшила свіжими фото.

Так, блогерка у своєму фотоблогу зізналася, що на другий тиждень після вагітності втратила майже сім кіло й похизувалася своєю стрункою фігурою. За її словами, її вага наразі складає 50 кг, а до вагітності була 52 кг.

Сімбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Сімбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Сімбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Сімбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

"Поки наша міні спить, татко фотографує мамку", - підписала кадри Сімбочка.

Підписники нареченої Парфенюка були неабияк вражені стрункою фігурою, тому засипали блогерку компліментами у коментарях:

Яка ти красуня, всім би такий вигляд мати через два тижні після пологів

Нещодавно народила, а така гарна

Сімба, це р*зй*б! Ось би всім після пологів такий вигляд мати

Сімбочко, це підпал! Неймовірно

Зазначимо, блогерка Сімбочка разом з нареченим, співаком Parfeniuk, 31 березня повідомили, що вперше стали батьками. У них народилася донечка, яку назвали Софія. Нещодавно артист розчулив фото з новонародженою крихіткою на руках.

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