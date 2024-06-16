Наречена відомого співака шокувала, як під авто їй підклали небезпечний предмет і як військовий її врятував

Наречена відомого українського співака Іллі Парфенюка – блогерка Сімбочка – шокувала, як під їхнє авто залишили небезпечний предмет.

Неприємний інцидент стався у Сумах, де в Parfeniuk був концерт. Після виступу Сімбочка повернулася до їхнього авто, де їм залишили неприємний сюрприз. Зокрема, під колесами лежав гострий предмет, що був захований у порожню пачку з-під сигарет.

Це помітив військовий. Захисник прибрав з-під коліс пристрій та перебував із блогеркою, поки її наречений не повернувся з концерту. До слова, аби небезпечний пристрій ніхто не помітив би, то колесо автівки пробилося б. Це могло ж призвести до різних наслідків.

Хтось хотів завдати неприємностей Іллі Парфенюку та Сімбочці / Фото: instagram.com/simbochkka

"Запитаєте що на фото? Це підклали під нашу машину під час концерту. Та ще й заморочився: сховав у порожню пачку з-під цигарок. Дякую небайдужому військовому, який це помітив та охороняв до тих пір, поки Ілля не прийде", - поділилася наречена Parfeniuk.

Нагадаємо, нещодавно неприємна ситуація сталася з лідером гурту Ot Vinta. Юрій Журавель потрапив у ДТП та розбив свою автівку.

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