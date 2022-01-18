Наречений Анни Трінчер показав подарунок за три тисячі доларів, який зробив їй після операції

Олександр Волошин потішив артистку після операції.
Наречений співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер Олександр Волошин вирішив її потішити після операції.
Як відомо, днями Трінчер наважилася на збільшення грудей і проходила реабілітацію після хірургічного втручання у лікарні. Аби підняти настрій коханій, Волошин розщедрився і зробив їй подарунок.
На сторінці в Instagram Олександр поділився, що придбав Анні презент, на який не пошкодував три тисячі доларів:
"Сьогодні мій внутрішній єврей сказав, що він мене не любить, адже я витратив три тисячі доларів на річ, на яку б ніколи в житті, точніше, раніше ніколи в житті не подумав, що я можу придбати цю річ. Це подарунок Ані, це одна з її мрій. Просто зараз їй зробили операцію на грудях. Вона тільки-но відійшла від наркозу. Ми йдемо робити їй сюрпрайз", - каже у відео Волошин.
Він також показав, як вручив подарунок нареченій просто у лікарні. Як з'ясувалося, Олександр розщедрився на фірмову сумочку від Dior. Щаслива Анна спочатку була шокована, а потім ледь підібрала слова, щоб описати своє щастя.
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