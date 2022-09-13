Наречений Анни Трінчер показав, що купив на мільйон гривень для українських захисників

Від початку повномасштабної війни чимало українських знаменитостей почали займатися волонтерством. Наречений співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин також допомагає військовим.

Зокрема, знаменитість витратив мільйон гривень власних коштів для ЗСУ. В Instagtam-stories блогер показав, що придбав для захисників дві автівки, п’ять тепловізорів та три дрони.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Давайте я вам покажу, що я купив на мільйон гривень. Авто – 3,5 тис. доларів, веземо хлопцям. Мерс вийшов трішки дорожче – понад 4 тис. доларів. Також веземо хлопцям. Тепловізори. Щоб ви розуміли, одна така штука коштує 2 тис. євро, ми купили п’ять. І дрони. У нас тут зараз два і третій незабаром буде. Один дрон коштує 2,5 тис. євро", - поділився Олександр у своєму Instagram.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, нещодавно 14-річна донька Євгена Кошового у незвичний спосіб вирішила допомагати ЗСУ. Дівчина розпродала свої особисті речі у Мережі. Усі зібрані кошти, розповіла Варвара, будуть відправлені на обладнання для українських захисників.

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