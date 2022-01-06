Наречений Анни Трінчер вийшов на зв'язок після операції та відповів хейтерам

Хлопцеві робили операцію на коліні.

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин, відійшов від наркозу.

Першим чином, що він зробив, так це вийшов на зв'язок зі своїми фанами. Блогер запевнив, що операція минула успішно, і наразі з ним все гаразд.

Втім, деякі юзери переконані, що операцію Олександру не робили, а всі його дописи в соцмережах – це чергових хайп. Вони почали так вважати після того, як Волошин опублікував відео, на якому він під наркозом розповідає про любов до своїх фанів. Юзери написали, що у такому стані людина не може так чітко розмовляти.

До слова, Волошин відповів хейтерам. Блогер зазначив, що його акторські здібності надто високо оцінюють. Окрім цього, він говорить, що організм у кожного індивідуальним, тому всі по-різному поводяться під наркозом.

"Чи прикро мені? Вчора було так, сьогодні - ні. Але стало прикро, не тільки тому, що я був слабкий після наркозу психологічно, я ще й відкрився, показав дуже щирі, особисті, слова та емоції", - додав Олександр.

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