Наречений Анни Трінчер зізнався, скільки заплатив людям за тату з зображенням артистки

Олександр зробив доволі неочікуваний подарунок коханій на 14 лютого.

Наречений співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин на день всіх закоханих приголомшив її неочікуваним подарунком.

Як ми писали раніше, за ідеєю Волошина 14 осіб зробили портретні татуювання на честь Трінчер. Одне з тату було навіть виконано на голові. У програмі "Слава+" Олександр розповів, навіщо зробив такий екстравагантний подарунок нареченій.

"Я думав якийсь Ані сюрприз зробити незвичайний... в мене в голові була картинка. Я знав, що Аня о**їє. З самого початку це було не для хайпу, а щоб здивувати її", - пояснив Волошин.

Блогер додає - охочі не знали, яке зображення їм будуть набивати. Людей шукали в різноманітних спільнотах, також тату-салон зробив оголошення, на яке відгукнулося багато охочих. Запросили 14 осіб - у когось було зображення на руці, нозі, грудях, в одного з чоловіків - на потилиці.

Найкомічніше, що на все дійство блогер мав виділити 10 тисяч доларів. Утім, люди просили тисячу або дві тисячі гривень. Лише чоловік, в якого Анна красується на голові, виторгував 300 доларів. Словом, прогнози блогера не здійснилися - учасники виявилися анітрохи не жадібними.

Читайте також: