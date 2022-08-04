Наречений Анни Трінчер зворушливо привітав її з 21-річчям: "Я зробив правильний вибір, коли став на одне коліно"

3 серпня Анна Трінчер відсвяткувала свій 21-й день народження.

З цієї нагоди у себе в Instagram наречений знаменитості Олександр Волошин розмістив цілий пост, у якому привітав Трінчер. Зокрема блогер розповів, що щойно почалася війна він дуже просив кохану виїхати закордон:

"А умовляючи Аню, я наводив приклад артистів, які вже виїхали і казав: "Дивись, артисти виїхали, вони виконують свою роль там, вони доносять людям інформацію. Якщо ти виїдеш, то нічого поганого не станеться! Я тут, я завжди буду з тобою на зв'язку". Але відповідь була рішуча: "Я без тебе нікуди не поїду!" – розповів Волошин.

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Блогер зізнається, що у цей момент він зрозумів головну річ:

"Аня дала мені ще раз зрозуміти, що я зробив правильний вибір, коли став на одне коліно в листопаді 2021 року! Зайка, я вітаю тебе з твоїм 21-річчям! Знаю, що ти сильно паришся з приводу віку, переживаєш не встигнути реалізувати свої цілі та амбіції! Але пам'ятай декілька речей! Тобі 21, тебе знає вся Україна, твої пісні не виходять з чартів і ти кожного року стаєш сильніше і сильніше! Я дуже вірю в тебе і вірю в "Олімпійский", який ти збереш вже за декілька років! Вірю в те, що ти станеш наймолодшою українською артисткою, яка зібрала цей стадіон!" – сказав Волошин.

Олександр зізнався, що він щасливий, що Анна з'явилася у його житті та пообіцяв робити кожен день коханої насиченішим, щасливішим та яскравішим.

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