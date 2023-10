Наречений Ірини Сопонару зізнався, чому довго не освідчувався та як обирав обручку

Наречений зірки "Кварталу 95", української акторки Ірини Сопонару – британець Ріс – поділився, як готувався до освідчення.

До слова, коханий знаменитості довго наважувався на цей крок. Хоч Ірина одразу сказала обранцю, що налаштована серйозно, утім Ріс не поспішав освідчуватися.

Як пояснив підприємець, він готувався близько п'яти місяців. Ба більше, Ріс навіть самостійно хотів розробити дизайн обручки.

"Я думав про освідчення приблизно п'ять місяців, купив обручку, хотів повністю зробити дизайн обручки. Я хотів зробити освідчення на свій день народження. Ми були у Львові", - розповів підприємець у програмі "Ближче до зірок".

Ірина Сопонару зі своїм нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сама Ірина говорить, що вже думала ображатися на коханого. Річ у тім, що акторка здогадувалася, що Ріс планує освідчуватися, щоправда, не знала коли. Коли настав цей день, обранець знаменитості подарував їй альбом, де в конверті була світлина обручки з написом "Are you married me?". Акторка ж спочатку засмутилася, адже не одразу зрозуміла, що Ріс освідчується.

"Він мені подарував альбом. Там були фотографії з нашої першої зустрічі та за весь час розвитку наших стосунків. І наприкінці на останній сторінці був конвертик. Я думала: "Боже, якщо це не пропозиція, це дуже жорстоко". Я розуміла, що це не пропозиція, тому що конверт плоский. Явно немає обручки. Відкрила цей конверт, а там фото обручки з написом: "Are you married me?". І він дав мені цю обручку. Я рада, що це було так. Тому що я збираюся заміж один раз і на все життя. Сподіваюся, що так складеться", - поділилася знаменитість.

Обручка Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, нині Ірина та Ріс активно готуються до весілля. Закохані вже визначилися з датою, склали орієнтовний список гостей, а також активно обирають локацію.

