Наречений Лесі Нікітюк показав їхнє романтичне фото і розсекретив, чим підкорив ведучу

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк замилував їхнім романтичним фото і розсекретив, чим підкорив її.

Так, восени стало відомо, що знаменитість перебуває в стосунках із молодшим на дев'ять років військовим Дмитром Бабчуком. В січні пара просто ошелешила прихильників, що заручилася. Тим часом у прихильників виникає чимало запитань. Річ у тім, що пара майже не ділиться подробицями стосунків, тож взагалі не відомо, як вони почали зустрічатися.

Тому в Дмитра Бабчука поцікавилися, як він підкорив Лесю Нікітюк. Військовий опублікував їхнє романтичне фото, де вони позують з масками на обличчях, а ведуча тим часом демонструє обручку. Також Бабчук жартома відповів, що підкорив знаменитість так: "Та закинув їй пару дрібничок на оцінку. Спрацювало десь від 30 разу".

Леся Нікітюк із нареченим

Нагадаємо, нещодавно в Мережі поширилися чутки, що Леся Нікітюк чекає на народження дитини. Про це почали пліткувати, коли знаменитість оголосила, що припиняє бути ведучою одного з популярних розважальних шоу. Тим часом джерела редакції сайту ТСН.ua підтвердили, що Леся Нікітюк дійсно вагітна первістком.

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