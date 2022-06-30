Наречений Меган Фокс розбив собі голову та показався із закривавленим обличчям

Наречений голлівудської акторки Меган Фокс Machine Gun Kelly налякав своїх прихильників.

Американський музикант Machine Gun Kelly власноруч розбив собі голову.

До слова, артист днями відвідав вечірку у Нью-Йорку. Захід відбувся після прем’єри фільму Life in Pink – біографічної стрічки про Machine Gun Kelly.

Там зі знаменитістю сталася курйозна ситуація. В Instagram-stories артист показав відео, де він розбиває келих з ігристим напоєм об свою голову. Наступного дня Machine Gun Kelly показав фото, на якому він постав із закривавленим обличчям.

"Нью-Йорку, ти моя кривава валентинка", - підписав допис в Instagram музикант.

Для перегляду гортайте праворуч

Прихильники Machine Gun Kelly були просто шоковані такою поведінкою свого кумира. У коментарях вони зазначили, що він просто божевільний.

Ти божевільний, чувак!

Я сподіваюся, з тобою все гаразд. Ми тебе дуже любимо.

Сподіваюся, це не був черговий ритуал крові!

Зазначимо, у стрічці Life in Pink розповідається про життя Machine Gun Kelly. Зокрема, музикант розповів, як мав наркотичну залежність та ледь не покінчив з життям. Тоді він зателефонував Меган Фокс і під час телефонної розмови намагався вистрелити собі в голову, але постріл не стався. Після того музикант припинив вживати наркотики.

Читайте також: