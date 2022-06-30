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Наречений Меган Фокс розбив собі голову та показався із закривавленим обличчям

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Наречений Меган Фокс розбив собі голову та показався із закривавленим обличчям

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Наречений голлівудської акторки Меган Фокс Machine Gun Kelly налякав своїх прихильників.

Американський музикант Machine Gun Kelly власноруч розбив собі голову.

До слова, артист днями відвідав вечірку у Нью-Йорку. Захід відбувся після прем’єри фільму Life in Pink – біографічної стрічки про Machine Gun Kelly.

Там зі знаменитістю сталася курйозна ситуація. В Instagram-stories артист показав відео, де він розбиває келих з ігристим напоєм об свою голову. Наступного дня Machine Gun Kelly показав фото, на якому він постав із закривавленим обличчям.

"Нью-Йорку, ти моя кривава валентинка", - підписав допис в Instagram музикант.

Для перегляду гортайте праворуч

Прихильники Machine Gun Kelly були просто шоковані такою поведінкою свого кумира. У коментарях вони зазначили, що він просто божевільний.

  • Ти божевільний, чувак!
  • Я сподіваюся, з тобою все гаразд. Ми тебе дуже любимо.
  • Сподіваюся, це не був черговий ритуал крові!

Зазначимо, у стрічці Life in Pink розповідається про життя Machine Gun Kelly. Зокрема, музикант розповів, як мав наркотичну залежність та ледь не покінчив з життям. Тоді він зателефонував Меган Фокс і під час телефонної розмови намагався вистрелити собі в голову, але постріл не стався. Після того музикант припинив вживати наркотики.

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