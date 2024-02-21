Наречений Меган Фокс шокував чорним татуюванням на пів тіла і обурив Мережу

Обранець акторки здивував епатажним вчинком.
Наречений голлівудської акторки Меган Фокс – американський музикант Machine Gun Kelly – шокував своїм новим татуюванням.
Так, у своєму Instagram артист опублікував фото, на якому хизувався тату. Виконавець забив пів тіла – руки, плечі, груди – чорною фарбою. Раніше на тих місцях Machine Gun Kelly вже мав тату, тож нове він набив поверх попередніх.
"Лише для духовних цілей", - по-філософськи підписав фото музикант.
У Мережі епатажний вчинок Machine Gun Kelly викликав шквал емоцій. Одні користувачі захоплювалися новим татуювання артиста, а інші назвали його божевільним та зазначили, що це вже занадто. Ба більше, знайшлися навіть і ті, хто не повірили, що це тату, та порадили виконавцеві сходити та змити фарбу.
- Найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь бачив!
- Не бреши! Сходи, прийми ванну і повернися!
- Це так гарно! Подобається твоя трансформація!
Нагадаємо, нещодавно акторка Меган Фокс образила українок, сказавши невдалий жарт. У Мережі через висловлювання зірки Голлівуду розгорівся гучний скандал.
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