Наречений Саші Бо потрапив у скандал через образливу заяву про переселенців з Донбасу

Коханий Саші Бо потрапив у гучний скандал через образливі висловлювання про переселенців з Донбасу.

Зокрема, стоматолог в Instagram-stories закликав не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей. Наречений Бо обґрунтував це тим, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".

"Не продавайте "біженцям" власність в Карпатах під час війни, якщо не хочете ще одного Донецька і Луганська тут і щоб вас прийшли "визволяти", - написав Платон.

Такі висловлювання не пройшли повз Instagram-спільноти jobnytui.smm, яка вспіла зробити скріншот stories Тарнавського. У повідомленні йдеться, що Платон вирішив "стати політичним експертом" та таврувати українців.

Фото: jobnytuj.smm/Instagram

"Тут бойфренд Саші Бо теж зробився політичним експертом… А чому лише в Карпатах? Я навпаки за гори не хвилювалася, бо гуцули натовчуть трембітами… Але що це за таврування? Це як казати, що всі цигани крадуть, а українці всі люблять сало", - йдеться в повідомленні.

До слова, поки ані Саша Бо, ані її наречений не прокоментували цей прикрий інцидент.

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