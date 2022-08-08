Наречений Саші Бо потрапив у скандал через образливу заяву про переселенців з Донбасу

Наречений української блогерки-мільйонниці Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський, оскандалився.
Коханий Саші Бо потрапив у гучний скандал через образливі висловлювання про переселенців з Донбасу.
Зокрема, стоматолог в Instagram-stories закликав не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей. Наречений Бо обґрунтував це тим, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".
"Не продавайте "біженцям" власність в Карпатах під час війни, якщо не хочете ще одного Донецька і Луганська тут і щоб вас прийшли "визволяти", - написав Платон.
Такі висловлювання не пройшли повз Instagram-спільноти jobnytui.smm, яка вспіла зробити скріншот stories Тарнавського. У повідомленні йдеться, що Платон вирішив "стати політичним експертом" та таврувати українців.
"Тут бойфренд Саші Бо теж зробився політичним експертом… А чому лише в Карпатах? Я навпаки за гори не хвилювалася, бо гуцули натовчуть трембітами… Але що це за таврування? Це як казати, що всі цигани крадуть, а українці всі люблять сало", - йдеться в повідомленні.
До слова, поки ані Саша Бо, ані її наречений не прокоментували цей прикрий інцидент.
Читайте також: