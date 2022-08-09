Наречений Саші Бо пояснив свою заяву про переселенців з Донбасу, яка спричинила скандал

Наречений української блогерки-мільйонниці Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський пояснив свою заяву про переселенців з Донбасу.

Так, обранець зірки Мережі оскандалився, закликавши не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей, зазначивши, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".

Цей допис набув широкого розголосу у Мережі.

Фото: jobnytuj.smm/Instagram

Зі свого боку, Тарнавський поквапився пояснити свою публікацію.

В Instagram-stories він зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема – мовне питання та ганебна поведінка деяких переселенців.

"Кожен бачить те, що хоче бачити. Особисто мені болить мовне питання та не зовсім людяна поведінка деяких "біженців". Саме тому в лапках", – прокоментував стоматолог.

Фото: instagram.com/platontarnavskyi

Платон додав, що він, як людина, яка досі не може звикнути до такої кількості прискіпливої уваги, навіть подумати не міг, що "все зайде настільки далеко".

"Якщо всі уважно слідкують за моїми сторіз, то мали б знати мою чітку громадянську позицію. Та зараз я перепрошую всіх, хто неправильно зрозумів посил того репосту", – додав він.

Нагадаємо, Олексій Арестович пояснив свої останні скандальні заяви. Також він прокоментував образи на адресу Володимира Зеленського.

Читайте також: