Наречений Трінчер вперше зізнався, чому посварився з мамою співачки: "Негарно вчинив"

Зірка вирішив розставити всі крапки над "і".

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин, вперше розповів свою версію конфлікту з мамою та бабусею співачки.

Так, зірка вирішив розставити всі крапки над "і", аби прихильники нарешті зрозуміли, що саме між ними сталося. До слова, мама та бабуся Ані образилися, бо їх не попередили про освідчення. Вони подумали, що Олександр своїм рідним про це розповів, а їм ні.

Олександр Волошин розповів про конфлікт з мамою Ані Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

"Тоді, коли я освідчувався, я привіз свою маму до Києва. Це мало такий вигляд, неначе я попередив свою маму про те, що я буду освідчуватися. Але це не так. З рідних Ані у Києві була лише бабуся. Сталося так, що я трішки не подумав та особисто не запросив її. Маму Ані це образило. А також мамі Ані я не сказав, що освідчуватимуся. Вона була в Іспанії, і я чомусь навіть не подумав сказати їй про це, бо розумів, що вона не приїде. Тому це мало такий вигляд, ніби я своїм рідним про це розповів, а їм ні. Хоча це було не так", - розповів блогер.

Олександр Волошин розповів про конфлікт з мамою Ані Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

До слова, Олександр визнав свої помилки. Він зустрівся з мамою співачки та особисто перепросив її.

"Я розхвилювався перед освідчення та не зовсім гарно вчинив. Хоча до зустрічі з Жанною, я навіть не дивився на ситуацію її очима", - підсумував блогер.

Олександр Волошин розповів про конфлікт з мамою Ані Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, рідні вже змогли знайти спільну мову. Так, нещодавно вони помирилися.

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