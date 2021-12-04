Наречений Трінчер, який був на "голодній тусі", назвав винного у "зливі" інформації

Сам Волошин також був на скандальній вечірці.

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин також 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, був на еротичній вечірці у Львові.

У своєму Instagram Олександр вирішив долучитися до інших блогерів та розповісти свою точку зору щодо останніх подій.

До слова, хлопець зізнається, що сам забув про пам’ятні дати та дізнався лише наступного дня. Втім, Волошин все ж таки перепросив людей, чиї почуття він образив.

"Чесно кажучи, дізнався про це (ред. - пам’ятні дати) наступного дня, коли один із блогерів почав маніпулювати людьми і закликати їх булити всіх, хто був того дня на вечірці", - розповів Волошин.

Олександр Волошин прокоментував "голодну блогерську тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

До слова, Олександр звинуватив Романа Салабая в тому, що через нього їх почали хейтити. Також він вважає, що "чоловік винен в тому, що вони почали втрачати роботу".

Олександр Волошин прокоментував "голодну блогерську тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

"Ти відібрав у чесних бізнесменів їхню справу, яку вони налагоджували роками", - заявив Волошин.

Олександр Волошин прокоментував "голодну блогерську тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

Ба більше, Олександр звинуватив саме Салабая в тому, що "Заліска госпіталізували до лікарні, а директор Будинку вчених , Роман Славітич, пішов з життя".

Олександр Волошин прокоментував "голодну блогерську тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв Голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів, зокрема, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовилися від співпраці з блогерами-гостями.

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