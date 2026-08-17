Нареченому Лесі Нікітюк зробили операцію: військовий показався у лікарні й висловився про службу

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — переніс операцію.

Буквально нещодавно він проводив час разом з нареченою й зустрічався з друзями, але тепер опинився на лікарняному ліжку. Дмитро в Instagram повідомив, що йому прооперували ногу. Після хірургічного втручання він поділився фото.

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Помітно, що нижня кінцівка Дмитра зараз вкрита гіпсом і зафіксована, а сам він лежить усміхнений. У подробиці своїх проблем зі здоров’ям наречений Нікітюк не став вдаватися. Проте одразу дав зрозуміти, що навіть під час реабілітації рішуче налаштований повертатися на службу.

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Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

«Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте брати», — написав Бабчук.

До слова, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук разом вже декілька років. Пара заручилася у Карпатах взимку 2025 року, а вже у червні у них народився первісток. Сина назвали Оскаром. Нещодавно він відсвяткував перший рік життя.

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк показалася з нареченим у стильних образах в незвичному ретроавтомобілі.

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