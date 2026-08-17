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Нареченому Лесі Нікітюк зробили операцію: військовий показався у лікарні й висловився про службу
Дмитро Бабчук показав гіпс на нозі та як реабілітується.
Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — переніс операцію.
Буквально нещодавно він проводив час разом з нареченою й зустрічався з друзями, але тепер опинився на лікарняному ліжку. Дмитро в Instagram повідомив, що йому прооперували ногу. Після хірургічного втручання він поділився фото.
Помітно, що нижня кінцівка Дмитра зараз вкрита гіпсом і зафіксована, а сам він лежить усміхнений. У подробиці своїх проблем зі здоров’ям наречений Нікітюк не став вдаватися. Проте одразу дав зрозуміти, що навіть під час реабілітації рішуче налаштований повертатися на службу.
«Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте брати», — написав Бабчук.
До слова, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук разом вже декілька років. Пара заручилася у Карпатах взимку 2025 року, а вже у червні у них народився первісток. Сина назвали Оскаром. Нещодавно він відсвяткував перший рік життя.
Нагадаємо, днями Леся Нікітюк показалася з нареченим у стильних образах в незвичному ретроавтомобілі.