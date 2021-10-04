Наречену ексчоловіка Ані Лорак захейтили в Мережі: "Побіжить він знову до Кароліни"

Деякі юзери не можуть змиритись, що Мурат розлучився з артисткою.
Наречену колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу жорстко захейтили в Мережі.
На своїй сторінці в Instagram нова обраниця Мурата опублікувала новий знімок, на якому зображена разом зі своїм коханим. На фото щаслива наречена позує з чоловіком в київському "повітряному" ресторані.
Та, схоже, деякі юзери досі не можуть змиритися з тим, що у Мурата тепер нова кохана. У коментарях під фото вони захейтили наречену бізнесмена. Вони вважають, що Ані Лорак набагато краща:
- Лорак краща!
- Це ненадовго. І так все зрозуміло, побіжить він знову до Кароліни, тільки їй він не потрібен.
- Все одно він кохає Ані Лорак.
- Вона схожа на Кароліну.
Зазначимо, що Ані Лорак була заміжня за Муратом Налчаджиоглу протягом 10 років. Та 31 січня 2019-го Ані та Мурат офіційно розлучилися. На розлучення подала артистка.
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