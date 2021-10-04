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Наречену ексчоловіка Ані Лорак захейтили в Мережі: "Побіжить він знову до Кароліни"

Наречену ексчоловіка Ані Лорак захейтили в Мережі: "Побіжить він знову до Кароліни"

Наречена ексчоловіка Ані Лорак / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Деякі юзери не можуть змиритись, що Мурат розлучився з артисткою.

Наречену колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу жорстко захейтили в Мережі.

На своїй сторінці в Instagram нова обраниця Мурата опублікувала новий знімок, на якому зображена разом зі своїм коханим. На фото щаслива наречена позує з чоловіком в київському "повітряному" ресторані.

Ексчоловік Ані Лорак з новою коханою / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Ексчоловік Ані Лорак з новою коханою / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Та, схоже, деякі юзери досі не можуть змиритися з тим, що у Мурата тепер нова кохана. У коментарях під фото вони захейтили наречену бізнесмена. Вони вважають, що Ані Лорак набагато краща:

  • Лорак краща!
  • Це ненадовго. І так все зрозуміло, побіжить він знову до Кароліни, тільки їй він не потрібен.
  • Все одно він кохає Ані Лорак.
  • Вона схожа на Кароліну.

Зазначимо, що Ані Лорак була заміжня за Муратом Налчаджиоглу протягом 10 років. Та 31 січня 2019-го Ані та Мурат офіційно розлучилися. На розлучення подала артистка.

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