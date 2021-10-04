Наречену ексчоловіка Ані Лорак захейтили в Мережі: "Побіжить він знову до Кароліни"

Наречену ексчоловіка Ані Лорак захейтили в Мережі: "Побіжить він знову до Кароліни"

Деякі юзери не можуть змиритись, що Мурат розлучився з артисткою.

Наречену колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу жорстко захейтили в Мережі.

На своїй сторінці в Instagram нова обраниця Мурата опублікувала новий знімок, на якому зображена разом зі своїм коханим. На фото щаслива наречена позує з чоловіком в київському "повітряному" ресторані.

Ексчоловік Ані Лорак з новою коханою / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Та, схоже, деякі юзери досі не можуть змиритися з тим, що у Мурата тепер нова кохана. У коментарях під фото вони захейтили наречену бізнесмена. Вони вважають, що Ані Лорак набагато краща:

Лорак краща!

Це ненадовго. І так все зрозуміло, побіжить він знову до Кароліни, тільки їй він не потрібен.

Все одно він кохає Ані Лорак.

Вона схожа на Кароліну.

Зазначимо, що Ані Лорак була заміжня за Муратом Налчаджиоглу протягом 10 років. Та 31 січня 2019-го Ані та Мурат офіційно розлучилися. На розлучення подала артистка.

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