Наречений Даші Квіткової розсекретив, як вони познайомились: "Вона дуже хотіла пісяти"

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Український футболіст Володимир Бражко розсекретив, як познайомився з нареченою, блогеркою Дашею Квітковою.

Подробицями їхньої зустрічі спортсмен поділився в соцмережі Threads. Володимир говорить, що зайшов до кав'ярні, яка є улюбленим закладом Даші Квіткової, тож вона там доволі часто буває. Того дня вони перестрілись. Щоправда, блогерці було не до знайомства, адже вона квапилась до вбиральні. А от Володимиру одразу ж сподобалась Даша. Як виявилось, для нього це було коханням з першого погляду, адже він одразу зрозумів, що Квіткова буде його коханою.

"Вперше зайшов до її улюбленого закладу (до цього про це не знав), вона заклопотана пробігла повз мене, бо дуже хотіла пісяти, я зрозумів, що все - вона буде моєю, і я її не відпущу. Зараз вона моя наречена", - говорить футболіст.

Допис Володимира Бражка

Зазначимо, Даша Квіткова та Володимир Бражко розсекретили свої стосунки навесні 2025 року. Вже на початку вересня того ж року пара заручилась. Подейкують, що закохані вже й встигли укласти шлюб. Мовляв, вони обидва носять обручки, а також Даша засвітила паспорт, де в неї виднілось прізвище Бражко. Проте самі закохані поки що тримають інтригу.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова дивувала сміливим фотосетом. Блогерка знялась на даху багатоповерхівки, і при цьому була одягнена лише в шубці на голе тіло.